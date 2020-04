Wyciek danych z wykopu

Informacja nieprawdziwa - nie doszło do wycieku danych w serwisie Wykop.pl. Zarówno wczorajszy wpis, jak i manipulacja dzisiejszym znaleziskiem są wynikiem użycia danych pochodzących z różnych wycieków (między innymi morele.net). Osoba nieuprawniona uzyskała dostęp do skrzynek mailowych Internautów, a w ten sposób również do ich kont i usług zarejestrowanych za pomocą ich adresów mailowych (między innymi do serwisu Wykop.pl).



Co możesz zrobić aby zabezpieczyć swoje konto:



1. Zmień hasło do swojej skrzynki mailowej, pamiętaj by nie korzystać z haseł, które łatwo odgadnąć.



2. Zmień hasło do konta na Wykopie: https://www.wykop.pl/ustawienia/haslo/

3. Nie korzystaj z tego samego hasła w różnych serwisach i usługach.

4. Ustaw weryfikację dwuetapową: https://www.wykop.pl/ustawienia/autoryzacja/

5. I na wszelki wypadek (warto to robić co jakiś czas) sprawdzaj czy Twoje dane nie brały udziału w jakimkolwiek wycieku https://haveibeenpwned.com/