Skradzionych kont może być nawet kilkanaście tysięcy!

Informacja nieprawdziwa - przede wszystkim, nikt nie zamiata sprawy pod dywan. Wprowadziliśmy szereg dodatkowych zabezpieczeń: informujemy mailowo zarówno o próbie przejęcia konta jak i o przejęciu konta, wprowadziliśmy dodatkowe zabezpieczenie w postaci weryfikacji konta za pomocą kodu SMS, wprowadziliśmy również zabezpieczenia na kontach, które od dawna nie były aktywne w serwisie, wprowadzona została weryfikacja dwuetapowa: https://www.wykop.pl/ustawienia/autoryzacja/, a także w przypadku wykrycia podejrzanej aktywności, konta użytkowników poddawane są weryfikacji.



Nie odpowiadamy natomiast za wyciek danych w innych serwisach i nie jesteśmy w stanie w 100% ochronić osób, których dane brały udział w jakimkolwiek wycieku danych, a ich właściciele stosują proste hasła oraz korzystają z tych samych danych w wielu serwisach. Jeśli w sieci krąży Wasz adres mailowy wraz z podanym hasłem, zawsze istnieje ryzyko, że ktoś wykorzysta te dane, by przejąć dostęp do wszystkich Waszych usług oraz kont (w tym również do konta w serwisie Wykop.pl).



Co możesz zrobić aby zabezpieczyć swoje konto:



1. Zmień hasło do swojej skrzynki mailowej, pamiętaj by nie korzystać z haseł, które łatwo odgadnąć.

2. Zmień hasło do konta na Wykopie: https://www.wykop.pl/ustawienia/haslo/

3. Nie korzystaj z tego samego hasła w różnych serwisach i usługach.

4. Ustaw weryfikację dwuetapową: https://www.wykop.pl/ustawienia/autoryzacja/

5. I na wszelki wypadek (warto to robić co jakiś czas) sprawdzaj czy Twoje dane nie brały udziału w jakimkolwiek wycieku https://haveibeenpwned.com/