Wpis Krzysztofa Bosaka dostał shadowbana

Informacja nieprawdziwa. Wpis nie został zdjęty z gorących przez moderację - moderacja nie ma wpływu na to co zostanie wyświetlone w gorących. Na to co pojawia się w gorących wpływ mają jedynie użytkownicy serwisu, swoimi plusami, komentarzami, czarnymi listami określacie czy dana treść jest "gorąca" czy też nie.