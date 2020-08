CZYM JEST WYKOP? (nie tym samym czym był kiedyś)

Przypominamy, że serwis posiada również regulamin, który przesyłany jest użytkownikowi do akceptacji przed założeniem konta, a wszelkie publikowane w serwisie treści muszą być zgodne z zaakceptowanym regulaminem. Interpretowanie zdania "Wykop to serwis tworzony przez użytkowników" jako zgody na publikację wszelkich treści (w tym niezgodnych z prawem obraźliwych, wulgarnych, atakujących, szerzących nienawiść) jest jak najbardziej błędne. Serwis jest tworzony przez użytkowników, a każda informacja jest dodawana, oceniana i komentowana przez naszą społeczność, oczywiście pod warunkiem, że treści te nie naruszają prawa i postanowień regulaminu serwisu.



Pozostawiamy link do zapoznania się: https://www.wykop.pl/regulamin/