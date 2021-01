Instytut Stanisława Lema właściciela serwisu wykop.pl zakłamuje historie.

Otrzymaliśmy oficjalną odpowiedź Instytutu:



"Udostępniliśmy na Twiterze Instytutu Lema kartkę dziecka, na której jest błąd. Lwów został przypisany Ukrainie w czasach, gdy należał do Polski. Ukrainie, bo tak dziecko rozumie dziś Lwów. My w komentarzu pod wpisem odnieśliśmy się do pytania internauty, czy Lem na pewno urodził się we Lwowie. Skrót myślowy i niefortunność. Za to przepraszamy!"