Umieramy setkami. Rząd udaje, że tego nie widzi. Społeczeństwo nie ma pretensji.

W środę umarło na COVID-19 740 osób, w czwartek 694, w piątek 539. Siedmiodniowa średnia to pół tysiąca zgonów na dobę i nic nie wskazuje na to, by miała się wkrótce zmniejszyć. Od początku pandemii pochowaliśmy już ponad 64 tysiące osób. To tak jakby z mapy Polski zniknęła nagle cała Łomża.