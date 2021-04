Żywkowo na Warmii - polska stolica bociana białego

Żywkowo to wyjątkowe miejsce na mapie Polski. Położone na Warmii, nie wyróżniałoby się niczym gdyby nie największa populacja bocianów. We wsi, w której żyje około 20 osób jest dwa razy więcej bocianich par, przez co leżąca przy granicy z Rosją wieś nazywana jest polską stolicą bociana białego.