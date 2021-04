Rząd ujawnił, jak bardzo zadłuży Polskę do końca roku. Gigantyczny wzrost.

"Wyborcza" ujawniła, że zadłużenie Polski pod koniec roku wyniesie 1 bln 478,8 mld zł. Wynika to z notyfikacji fiskalnej, którą rząd wysłał do Brukseli. W związku z tym czeka nas kolejny, ogromny przyrost długu publicznego. Przez ostatnie dwa lata zwiększył się on o ponad 400 mld zł.