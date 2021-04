Niepełnosprawni bracia w potrzebie..Grażyna z opieki pierdzi w stołek.

We wsi Podborze koło Tarnobrzega na Podkarpaciu w ponad stuletnim domu mieszkają dwaj niepełnosprawni intelektualnie bracia. Ich dom to ruina: rozpadające się ściany, zarwany sufit, klepisko zamiast podłóg. Z kranu leci tylko zimna woda. Kiedy zamarza, mężczyźni chodzą myć się do rzeki.