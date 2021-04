Rząd szykuje sposoby zmuszenia Polaków do szczepienia

Rada Medyczna oraz rządowy zespół do walki z COVID-19 opracowują dodatkowe mechanizmy, które mają skłonić do szczepień. Dodatkowo w ramach UE dyskutowane są różne pomysły, np. możliwość wejścia na pokład samolotu lub pociągu, wjazd do innego kraju, miejsce hotelowe tylko z ważnym szczepieniem.