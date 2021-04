Matka oddała troje dzieci do domu dziecka. „Nie słuchały mnie” - Dziennik...

Pani Małgorzata postanowiła oddać swoje nastoletnie dzieci do domu dziecka. – Nie chciały być ze mną i mnie nie słuchały – tłumaczy. – Bardzo kochałam swoje dzieci i nadal kocham – twierdzi pani Małgorzata. Mimo to kobieta oddała troje swoich nastolatków (dziś mają 14-, 16- i 18 lat) do...