Kandydatka do szkockiego parlamentu gnojona za porównanie syjonizmu do faszyzmu

Członkini Szkockiej Partii Narodowej startująca w wyborach do parlamentu jest gnojona za to, ze w przeszłości krytykowała Izrael i syjonizm. Została zmuszona aby przeprosić za stwierdzenie: "Aby nikt nie miał wątpliwości: syjonizm jest podobny do faszyzmu."