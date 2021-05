Żydowscy "żołnierze" postrzelili palestyńskiego chłopca w głowę - stracił oko.

14-letni Palestyńczyk stał przy wejściu do sklepu warzywnego gdy został postrzelony w głowę przez "zbłąkaną kulę". Żołnierze nie zadali sobie trudu, aby udzielić mu pierwszej pomocy, a dotarcie do szpitala we Wschodniej Jerozolimie zajęło 11 godzin. Teraz chłopak nie ma jednego oka.