Buzek: Polski węgiel skończy się szybciej niż w 2049 roku

Jerzy Buzek: Z punktu widzenia ekonomii czy funkcjonowania wspólnego rynku energii Unii Europejskiej, ani węgla – ani żadnego innego źródła energii – najlepiej byłoby w ogóle nie dotować. To bowiem zawsze szkodzi konkurencji i podnosi koszty, a na końcu płacimy za to my – konsumenci i podatnicy.