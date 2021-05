Rydzyk: To my powinniśmy podać do sądu Watchdog, że nas prześladuje xD

"Watchdog żąda zabezpieczenia komputerów, telefonów, wszystkich nośników, czyli sparaliżowania działalności fundacji, także TV Trwam. Jest to nękanie. To my powinniśmy podać do sądu Watchdog, że nas prześladują. To jest prześladowanie chrześcijan". To się rozliczcie, zgodnie z polskim prawem!