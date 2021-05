Bilet w jedną stronę. Szwajcarzy nakłaniają bezdomnych do opuszczenia ich kraju

Władze Bazylei zaoferowały bezdomnym darmowy bilet w jedną stronę do dowolnego innego miejsca w Europie, pod warunkiem że ci zgodzą się podpisać umowę, że do Szwajcarii już nie wrócą. Nie jest to pierwsza tego typu akcja wymierzona w ludzi żyjących na ulicy w tym kraju.