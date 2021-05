“Działka z dostępem do jeziora to nie prywatna plaża” [LIST CZYTELNIKA] |...

Poniżej publikujemy wiadomość od Czytelnika. Jako, że jesteśmy u progu majowego weekendu, sezonu letniego i wielu mieszkańców, jak i turystów, będzie szukało wypoczynku nad wodą, chciałem zwrócić uwagę odpowiednich władz i właścicieli posesji na problem z dostępem do jeziora. To co w...