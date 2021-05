Przykręcenie śruby użytkownikom Wykopu czy kolejna spartaczona robota przy HTML?

Informacja nieprawdziwa - od kilku lat wymaga jest weryfikacja kont, których aktywność może budzić podejrzenia, że konto zostało przejęte. Przypomnimy, że z uwagi na wycieki danych w innych serwisach internetowych, osoby korzystające z tych samych danych w wielu miejscach, narażone są na przejęcie konta.



Co możesz zrobić aby zabezpieczyć swoje konto:



1. Zmień hasło do swojej skrzynki mailowej, pamiętaj by nie korzystać z haseł, które łatwo odgadnąć.

2. Zmień hasło do kont, które korzystały z danego adresu, na Wykopie zrobisz to tutaj: https://www.wykop.pl/ustawienia/haslo/

3. Nie korzystaj z tego samego hasła w różnych serwisach i usługach.

4. Ustaw weryfikację dwuetapową: https://www.wykop.pl/ustawienia/autoryzacja/

5. I na wszelki wypadek (warto to robić co jakiś czas) sprawdzaj czy Twoje dane nie brały udziału w jakimkolwiek wycieku https://haveibeenpwned.com/