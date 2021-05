UE uchwala kontrowersyjne prawo nakazujące usuwanie treści terror. w 60 minut

UE przyjęła ustawę, wymagającą, by treści terrorystyczne były usuwane z portali w ciągu 60 minut pod karą grzywny - tyle, że to poszczególne rządy określają, co podlega pod treści terrorystyczne. Daje to pole do nadużyć, a gigantom technologicznym pozwoli na dodatkową "prewencyjną" cenzurę.