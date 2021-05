Najnowsze badania wskazują że COVID-19 to choroba naczyniowa.

Wiele osób uważa COVID-19 za chorobę układu oddechowego, ale tak naprawdę jest to choroba naczyniowa. To może wyjaśniać, dlaczego niektórzy ludzie mają udary, a niektórzy mają problemy z innymi częściami ciała. Cechą wspólną między nimi jest to, że wszystkie mają podłoże naczyniowe. [ENG]