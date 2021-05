Zabójstwo George’a Floyda. Wniosek o nowy proces byłego policjanta.

Eric Nelson, obrońca byłego policjanta Dereka Chauvina uznanego przez ławę przysięgłych za winnego zabójstwa czarnoskórego George'a Floyda, wystąpił we wtorek z wnioskiem o przeprowadzenie nowego procesu. Uzasadniał to uchybieniami do jakich miało dojść podczas pierwszego.