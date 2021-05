Jastrzębska Spółka Wsparcia. Nowy-stary prezes z sutą odprawą

Do Jastrzębskiej Spółki Węglowej wrócił były prezes, Włodzimierz Hereźniak. Trzy miesiące jego nieobecności - został odwołany w styczniu - kosztowały JSW ok. 360 tys. zł, na które składają się odprawa i zakaz konkurencji. "To skandal" - mówią nasi informatorzy, przypominając o wynoszącej...