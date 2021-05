Taki tam instruktaż wykuwania półosi.

To chyba z fabryki Rolls-Royce'a, bo je się robi ręcznie, nie? Albo w RR albo w Mordorze, ciężko powiedzieć ;) A tak poważnie, to nieźle to wygląda, kiedy każdy wie, co robić w zespole. No i ta kontrola jakości.. Jak ktoś lubi kowalstwo i egzotykę to powinno się spodobać.