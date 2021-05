Biwak z tatą, piesza wyprawa i legalna nocka w terenie- przygotowania do MSB

Cześć, razem z tatą wybrałem się na kolejny legalny biwak (dajcie znać co uważacie o obecnym programie "zanocuj w lesie"). W czerwcu planujemy przejść msb i będzie to nasz pierwszy dłuższy szlak (137km). Idziemy bez napinki i jeśli wysiądą nam nogi na 70km to trudno :) . Przedstawiłem też...