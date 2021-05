Niemieccy księża wbrew Watykanowi będą błogosławić pary homoseksualne

Kiedy ludzie proszą o błogosławieństwo dla swojego związku i łączącej im miłości, to kimże jestem, by reprezentując kościół mówić im, że to grzech - mówi jeden z księży. Jak donosi Niemiecka KAI, do połowy maja w całym kraju odbędzie się sto ślubów par homoseksualnych w niemieckich kościołach.