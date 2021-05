Rodziny polityków PiS w spółkach Skarbu Państwa. Prof. Paruch: „Trudno...

Ten cytat przejdzie do historii obecnych rządów. Bliski obecnej władzy profesor Waldemar Paruch, były szef rządowego CAS był pytany w TOK FM o żony polityków PiS w spółkach Skarbu Państwa. Odpowiedział on, że „trudno sobie wyobrazić, by były zatrudniane żony polityków PO czy PSL”.