JAK OSZUKUJE PARKOMAT w Sopocie? (10.5.2021)

Godzina cofnięta o 8 min na niekorzyść mieszkańców i turystów. 50gr na każdym parkującym. Jeśli ktoś wykupi tylko 10 min, to jak dojdzie do auta, to już ma zero minut. Jeśli nie zauważy, a w tym czasie będzie szła kontrola, to zapłaci karę za brak opłaconego postoju do 280 pln.