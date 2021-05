Polska krytykowana w PE za "wsteczne inicjatywy" dot. prawa do aborcji

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia Parlamentu EU przyjęła raport wzywający kraje UE do zapewnienia wszystkim kobietom dostępu do bezpiecznej i legalnej aborcji. Przegłosowano poprawkę, w której polskie władze są krytykowane za "wsteczne inicjatywy" dotyczące prawa do aborcji czy równości płci.