Amerykańscy giganci techniczni chcą dotacji na układy scalone

Intel, Apple, Microsoft, Google, Amazon i inni apelują o państwowe dotacje na produkcję układów scalonych w USA. Prezydent Biden zwrócił się do Kongresu o zgodę na wydanie na to 50 mld $. Te same firmy trzymają "na kupce" o rząd wielkości więcej pieniędzy. Tak działa wolny rynek... lobbystów. ;P