Marek Suski o nepotyzmie w PiS: "Nie popadajmy w paranoję. Ma być bezrobotny?"

"Jeśli ktoś ma kwalifikacje, nie może być potępiony i bezrobotny tylko dlatego, że jakiś członek rodziny jest posłem. To jest przegięcie. Gdzie członkowie rodzin radnych, polityków, posłów mieliby szukać pracy? Nie popadajmy w paranoję. Co my jesteśmy jakimiś przestępcami? - oznajmił Marek Suski.