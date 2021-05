Mężczyzna wyobraził sobie, że pisze list. Maszyna zamieniła jego myśli w tekst

To może być rewolucyjna rzecz dla osób dotkniętych paraliżem. W Stanach Zjednoczonych powstało eksperymentalne urządzenie, zdolne dekodować wyobrażone pismo ręczne do formy rzeczywistego tekstu. Na obecną chwilę technologia jest w stanie „pisać” do 90 znaków na minutę z dokładnością na poziomie 95%.