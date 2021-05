[NAGRANIE ATC] Wlot lotu nad Polskę, brak odpowiedzi, przechwycenie przez F16

Tydzień temu lot D6NUH wleciał nad Polskę i nie odpowiadał na wezwania kontrolerów z Krakowa, Warszawy, Gdańska. Do przechwycenia lotu zostały wysłane dwa myśliwce F-16. Jako lotniczy laik zapytam czy to normalne, że do przechwycenia doszło dopiero koło Gdańska, skoro samolot wleciał od południa?