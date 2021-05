Bohater "afery hejterskiej" z awansem do Naczelnego Sądu Administracyjnego

Kandydatura Łukasza Piebiaka do Naczelnego Sądu Administracyjnego - decyzją KRS - dostała 12 głosów "za", 5 "przeciw", 0 "wstrzymujących. To oznacza, że Rada rekomenduje go na jedno z wolnych stanowisk w NSA. Oficjalnie uchwałę KRS zatwierdzić musi jeszcze prezydent. Piebiak to były zastępca Ziobry.