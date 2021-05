Polski Ład. Rząd planuje zniesienie limitów do lekarzy specjalistów

Będzie zniesienie limitów do lekarzy specjalistów. Ma to być element Polskiego Ładu, który w sobotę ma ogłosić premier. W teorii to oznacza, że łatwiej będzie można dostać się do lekarza specjalisty. To ma skrócić kolejki i sprawić, że nie będziemy latami czekać na kluczowe często zabiegi.