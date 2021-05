UE kończy z fikcją. Czy "rolnicy z miasta" stracą swoje dopłaty bezpośrednie?

80% beneficjentów dopłat bezpośrednich to jedynie właściciele ziemi, zwykle byli rolnicy, którzy zaprzestali działalności wiele lat temu lub ich spadkobiercy. Oznacza to, że w Polsce nie ma 1,3 mln gospodarstw (tylu jest beneficjentów), a około 400 tys. – wskazuje w liście do premiera...