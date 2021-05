Egzorcyzmy i "nauka" o LGBT. Zdradzili nam, co się dzieje podczas lekcji religii

"Padł dziwny pomysł, żeby nasz gość na koniec swoich odwiedzin udzielił nam błogosławieństwa – każdemu z osobna. Wyglądało to tak, że ustawiliśmy się w kolekcje do księdza, on kładł każdemu po kolei dłoń na głowie i coś szeptał"