Rozmowa z dyrektorem generalnym Associated Press zszokowanym atakiem Izraela

Dyrektor generalny Associated Press „przerażony” izraelskim atakiem na budynek biura w Gazie zniszczonym przez izraelski atak wojskowy, w którym znajdują się media. Z budynku nie atakował Hamas. Zniszczono go, by międzynarodowe media nie miały możliwości informowania o zbrodniach Izraela.