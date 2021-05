Trwa "najprawdopodobniej największy cyberatak Irlandię"

Ransomware (Conti) uderzył w piątek (14.05.2021r.). Wiele szpitali oraz klinik zaraportowało w piątek, że utraciło dostęp do swoich systemów IT (dostępy do danych pacjentów, informacje o zaplanowanych wizytach, czy dostęp do e-maili). W pewnych przypadkach musiano anulować większość wizyt,...