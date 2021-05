KR9Y588 - krakowski śmieciarz w JEEPie. Niedopałki, pety - to też śmieci!

Kraków, Aleja Pokoju. Prawie centrum. Faceta już raz przyłapałem na wyrzucaniu petów za okno. Stwierdziłem, że włączę nagrywanie, bo pewnie zrobi to drugi raz. No i zrobił... Możesz mieć Jeepa za grube pieniądze, ale jak jesteś burakiem to dalej burakiem pozostaniesz. KR9Y588