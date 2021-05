Nie taki święty Bill Gates. Kulisy rozwodu i skrywana ciemna strona bilionera.

Melinda French Gates potwierdza dlugoletnia przyjazn Billa z Epsteinem, opowiada o zarzutach molestowania wobec bylego meza oraz zdradza nie znane do tej pory fakty o jego ciemnej stronie. Bill tworzyl wirusy na Windowsa po to zeby sprzedac swojego antywirusa. Kojarzy sie Wam to z czyms?