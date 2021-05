Śmieci z Wielkiej Brytanii trafiają za granicę. M.in. do Polski

Wielka Brytania kontynuuje wysyłanie odpadów plastikowych do innych krajów. Najwięcej, bo 210 tys. ton, czyli 39 proc. wyeksportowanych, trafiło w 2020 r. do Turcji, ale trzecim co do wielkości odbiorcą była Polska - wynika z opublikowanego w poniedziałek raportu Greenpeace.