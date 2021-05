Tesla podłączona do ładowarki... i tak się rozładuje XD

[ENG] James May miał nagrać filmik o tym, jakie drobiazgi go irytują w jego Tesli Model S. Tak przypadkiem trafił na "lekko" poważniejszą wtopę: Tesla, podłączona do ładowarki i pozostawiona na dłużej sama sobie... się rozładuje. TL;DR w pierwszym komentarzu.