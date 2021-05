Rzecznik PiS: Majątki najbliższych rodzin polityków to indywidualna sprawa.

Majątki najbliższych rodzin polityków to indywidualna sprawa. Nie zmuszałabym do ich ujawnienia - powiedziała we wtorek rzeczniczka PiS Anita Czerwińska. Jeszcze w 2019 roku sama głosowała za ujawnieniem majątków rodzin polityków. Teraz mówi, że to "indywidualna sprawa".