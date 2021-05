Nie może ruszyć proces sędziego oskarżonego o kolizję po pijanemu w 2018r.

Sprawa przeniesiona z Suwałk do Augustowa - prezesem sądu jest jego żona. Potem przeniesiona do Giżycka, gdzie wszyscy sędziowe złożyli wnioski o wyłączenie. Następnie miała rozpocząć się we wtorek w Sądzie Rejonowym w Ostródzie (Warmińsko-mazurskie), ale stan zdrowia oskarżonego nie pozwolił na to.