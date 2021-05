Inflacja w Polsce najwyższa od 20 lat. Eurostat pokazał nowe dane. Koniec...

Inflacja HICP w Polsce wyniosła w kwietniu 5,1 proc. rok do roku - podał w środę Eurostat. To najwyższy odczyt od czerwca 2001 r. Mimo to, po raz pierwszy od siedmiu miesięcy Polska nie znalazła się na pierwszym miejscu w unijnym zestawieniu krajów z najszybszym wzrostem cen.