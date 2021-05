Katastrofa lotu Turkish Airlines 981

Dzień 3 marca 1974 roku na podparyskim lotnisku Orly był chłodny, aczkolwiek pogodny. Jedną z maszyn przygotowujących się do startu owego chłodnego dnia był trzysilnikowy odrzutowiec McDonnell Douglas DC-10 należący do linii lotniczych Turkish Airlines. Nie miał on jednak dotrzeć do celu podróży.