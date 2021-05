Brutalne pobicie przed Żabką w Radomiu. Sprawca zatrzymany we Francji

We Francji został zatrzymany sprawca brutalnego pobicia ekspedientki Żabki w Radomiu. 38-latek zaatakował kobietę we wrześniu zeszłego roku, bo ta nie chciała mu sprzedać papierosów po zamknięciu placówki. 50-letnia kobieta trafiła do szpitala. Sprawcy grozi nawet dożywotnie więzienie.