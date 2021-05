Lewica zagląda ludziom do portfeli..

... i ma ból d**y o "stosy książek". Po co czytać, lepiej wydawać pieniądze na małpki, Harnasie i fajki i z tego "klasy ludowej" rozliczać nie wolno. Ale zaglądanie do portfela liderom lewicy jak Gdule to już złe, zagląda się tam, bo go sie nie lubi. Oświadczenie w powiązanych.