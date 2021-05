Dziennikarz CBS do Netanyahu: "Czy zabijasz by pozostać przy władzy"?

Dziennikarz CBS, John Dickerson, naciskał w niedzielę na premiera Izraela B. Netanjahu o jego motywację do użycia nieproporcjonalnej siły do zabijania Palestyńczyków, w tym cywilów i dzieci. "To niedorzeczne" - odpowiedział Netanyahu.