Do Polski sprowadzono szefa gangu, który wyprał 1,4 mld zł dla karteli...

Shalom Lior A. to Izraelczyk z panamskim paszportem, który według prokuratury stał na czele grupy piorącej pieniądze kolumbijskich karteli. Specjalnym konwojem, z zachowaniem szczególnych środków bezpieczeństwa został przetransportowany z Holandii do prokuratury we Wrocławiu.